Минкульт отказался закупать книгу Ланге для библиотек из-за гендерных стереотипов

Министерство культуры Украины отказалось от решения закупить для публичных библиотек книгу Чтобы в 16 не было поздно авторства Марины Ланге.

Такое решение было принято после критики книги в социальных сетях за продвижение гендерных стереотипов.

В пособии речь идет о том, как ребенок должен проживать каждый год своей жизни, однако оно насаждает стереотипы, которые в современном мире неприменимы.

Внимание на книгу обратил эксперт по гендерной политике и специалист по коммуникациям Украинского женского фонда Николай Ябченко.

Он раскритиковал решение Минкульта потратить бюджетные деньги на книгу, которая может в будущем спровоцировать гендерную дискриминацию в отношении детей.

В своем сообщении Ябченко привел цитату из произведения Ланге о том, что девочки, якобы, должны быть целомудренными и вдохновлять людей из своего окружения, тогда как мальчики обязаны стремиться к различным достижениям и проявлять мужественность и аскетизм.

По словам специалиста, на подобные произведения деньги налогоплательщиков выделяться не должны.

В Минкульте прислушались к мнению Ябченко и признали, что книга Ланге поощряет гендерные стереотипы среди детей.

В связи с этим министерство подало запрос в Украинский институт книги с просьбой остановить закупку.