Щоб у 16 не було запізно: видавництво відкликало скандальну книгу із закупівлі

Український інститут книги (УІК) повідомив, що видавництво, яке запропонувало книгу Марини Ланге Щоб у 16 не було запізно, відкликало книгу із закупівлі до бібліотек державним коштом.

Навколо цієї книги виник скандал через гендерні стереотипи, через що Міністерство культури відмовилося від неї.

Як повідомили в УІК, щороку відбір книжок для оновлення бібліотек здійснюється на основі Порядку відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, затвердженого наказом Мінкульту.

Список книг формують три Експертні ради, членів яких відбирають за допомогою конкурсу. Цього року літературу для бібліотек обирали 62 експерти. Це журналісти, громадські та культурні діячі, письменники та редактори.

Також до складання списку книг долучилися співробітники 616 бібліотек, які й мають їх отримати.

Література відбирається на основі пропозицій від видавництв, які офіційно працюють на території України та друкують видання державною мовою. У 2021 році 114 видавництв подали до відбору 2 660 книг.

Український інститут книги бере участь у процесі лише з технічної точки зору.

– Звісно, що не кожне видання, відібране Експертною радою, відповідає цінностями та смаками Українського інституту книги. Проте відсутність цензури, суб’єктивного тлумачення змістів, прозорість та відсутність ручного управління процесом, безумовно, є нашими базовими принципами, – кажуть в УІК.

Після скандалу щодо книги Щоб у 16 не було запізно Марини Ланге УІК перегляне технічні вимоги до літератури, а також поліпшить саму процедуру відбору.

Скандал щодо книги Щоб у 16 не було запізно

Щоб у 16 не було запізно – це книга про виховання дітей на кожен рік їхнього життя. Експерт із гендерної політики Микола Ябченко одним з перших знайшов та вказав на гендерні стереотипи у посібнику, які несумісні з сучасним вихованням.

До прикладу, у тексті йдеться про те, що дівчаткам потрібно проявляти цнотливість та здатність надихати. А хлопчикам автор радить напрацьовувати чоловічі чесноти та проявляти аскетизм.

Щодо цього у соціальних мережах виникнув скандал. Фахівці заявили, що на такі книги держава не повинна виділяти кошти.

Після шквалу критики Міністерство культури відмовилося закупляти книгу Щоб у 16 не було запізно.

Джерело: Український інститут книги