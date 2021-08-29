Как в Украине проходит День памяти защитников — видео

29 августа в Украине отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Сегодня проходят траурные мероприятия по случаю Дня памяти.

В 10:00 утра была объявлена общенациональная минута молчания. Зупиниы работу в органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме тех, где становлении непрерывный режим работы), движение общественного и частного транспорта с подачей соответствующих звуковых сигналов.

На державних установах приспустили прапори.

В Киеве продолжаются мероприятия День памяти защитников Украины

Сегодня в течение почти 40 минут в Министерстве обороны Украины зачитывали имена павших Героев. Раздавался военный салют их памяти. 228 раз раздался скорбный Колокол.

Мемориальные мероприятия в память погибших за Украину защитников, продолжаются во всех районах столицы.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти у Михайловского собора в Киеве. Участие в церемонии памяти также приняли спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель ОПГ Андрей Ермак.

Посольство США в Украине сбогодни обратилось к России с призывом прекратить агрессию против украинского государства.

— В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины, — говорится в письме.

В штабе операции Объединенных сил призвали украинский почтить память героев.

— Мы склоняем головы в почете и благодарности перед теми, кто положил свою жизнь, защищая свободу и независимость Украины. Герои живы, пока мы помним о них. Призываем всех Украинских почтить память павших Героев минутой молчания, — написала пресс-служба ООС.

В Херсоне почтили память погибших воинов во Иловайск на Аллее героев

В начале акции люди наклеили украинские флаги на фотографии херсонцев, которые погибли на востоке Украины. После этого почтили память военных минутой молчания. Впоследствии, у памятников на кладбище Геологов состоялась общая молитва за херсонцами, которые погибли, защищая суверенитет Украины.

Участники акции памяти надели на грудь подсолнухи — символ событий во Иловайск.

День памяти защитников Украины отмечают с 2019 года, когда президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении памятного дня.

Иловайский котел считается одной из самых трагических событий в истории независимой Украины.

Именно на эти августовские дни 2014 пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во враждебное окружение.

По официальным данным, во время Иловайской операции и дальнейшего расстрела в так называемом зеленом коридоре 366 украинских воинов погибли, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен.