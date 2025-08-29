Ровно одиннадцать лет назад произошло одно из самых трагических событий в истории независимой Украины — Иловайский котел.

29 августа 2014 года Иловайск должен был стать “зеленым коридором” для украинских военных, однако обернулся предательством и сотнями погибших, раненых, взятых в плен и пропавших без вести.

29 августа сегодня — День памяти украинских защитников. С началом полномасштабного вторжения России этот день должен навсегда остаться в памяти каждого украинца.

29 августа сегодня — трагическое напоминание о том, какова была цена “договоренностей” и “переговоров” с россиянами.

Факты ICTV выражают соболезнования всем семьям героев и вспоминают главные факты об ожесточенных боях за Иловайск.

Первые бои за Иловайск

В августе 2014 года ситуация на Донбассе разворачивалась в пользу украинских войск: в течение лета от сепаратистов были освобождены такие города, как Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие.

Однако в самом Донецке и Луганске действовали администрации так называемых ДНР и ЛНР.

Город Иловайск территориально расположен в 12 км от трассы Н-21 — главной дороги, которая соединяет между собой два областных центра.

Освобождение Иловайска давало украинским войскам немалый козырь в успешном продолжении АТО. Однако произошло иначе.

Алексей Свинаренко, позывной Сталкер, был гранатометчиком в батальоне Шахтерск (сотня Иисуса Христа).

В зоне АТО он прослужил с мая по август 2014 года. Вместе с десятками бойцов тогда 20-летний Сталкер участвовал в боях за Иловайск.

— Ушел на фронт, потому что хотел защищать свою Родину. Это главная обязанность каждого мужчины.

Он вспоминает, что первая попытка взять город штурмом состоялась 10 августа. Однако планы подразделения изменила ошибка разведки.

— Вместо легковооруженных боевиков нас ожидала многоэшелонная оборона противника с минометами, замаскированными позициями, бетонными дотами. Поэтому потери были довольно высокими.

Тем временем к городу подтягивались и другие батальоны. 14 августа Шахтерск совершает вторую попытку штурма Иловайска.

— Нашей задачей было отвлечь на себя часть вражеских сил и раскрыть огневые позиции сепаратистов. Тогда батальон выполнил эту задачу, хоть мы и попали в небольшое окружение, из которого вышли без потерь.

19 августа подразделение отправили в лобовую атаку на город железнодорожными путями. Во время этой атаки погиб один солдат (позывной Финн), еще пятеро были тяжело ранены многие бойцы получили контузии.

На следующий день, 20 августа, после неудачного штурма Иловайска с востока (поселок Виноградово) Сталкера и еще нескольких бойцов отправили на усиление флангов города.

— Мы поехали на усиление блокпостов в район Еленовки, где нас ждали бойцы 51 отдельной механизированной бригады. Состоялся танковый бой, где я получил серьезные ранения.

В течение недели украинским военным удалось взять под контроль треть Иловайска.

24 августа Украина праздновала День независимости, и пока в Киеве продолжались шумные празднества, а колонны военной техники двигались по центральной улице столицы, на Донбассе фиксировали вторжение регулярных российских войск.

— Мы должны были либо выходить из котла, либо же разрывать окружение и окончательно брать Иловайск. Солдаты рассказывали, что все эти считанные дни руководство получало из Киева лишь один приказ – держаться и ждать подмоги.

Как говорится в отчете Офиса Генерального прокурора, соотношение украинских и российских сил было следующим:

личный состав – 1 к 18;

танки – 1 к 11;

бронетехника – 1 к 16;

артиллерия – 1 к 15;

Грады – 1 к 24.

Силы ВС РФ, которые без объявления войны вошли на территорию Украины, составляли девять батальонно-тактических групп.

Именно они окружают батальоны МВД Украины Днепр-1, Миротворец, Свитязь, Херсон, Ивано-Франковск, Нацгвардии Донбасс и силы сектора Б.

Переговоры с врагом и предложение Путина

Фаза ожесточенных боев с сепаратистами и российскими военными пришлась на 25-26 августа. Именно тогда украинские войска оказываются в плотном кольце.

Начиная с 26 августа, продолжались официальные переговоры между руководителем АТО Виктором Муженко и заместителем начальника Генштаба РФ Николаем Богдановским.

Тогда Генпрокуратура Украины сообщала о 12 телефонных разговорах между ведомствами.

Уже 29 августа Владимир Путин официально призвал “ополчение” создать так называемый зеленый коридор для выхода украинских бойцов.

Однако впоследствии российское командование меняет это условие: перед выходом из Иловайска солдаты должны оставить все свое вооружение.

Первый выход украинских подразделений, сформированных в колонны Север и Юг, начался в 4.45 утра.

Уже в 6.00 российский офицер передал команду покидать территорию без всякого оружия и техники.

Во время выхода, пока продолжались переговоры, тяжело вооруженные вражеские войска вплотную начали обстрел колонн украинских солдат.

Зеленый коридор стал красным

Бои за Иловайск, по данным анализа Генштаба Украины, в течение всего августа унесли жизни 366 украинских военных, еще 300 оказались в российском плену, ранения различной степени тяжести получили 450 бойцов.

Вместе с тем парламентская временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Алексей Свинаренко убежден, что таких больших потерь можно было избежать. Он вспоминает настроения бойцов батальона.

— Мы шли на бой решительно и уверенно, однако большинство из нас были не довольны командованием за нелепость наступательных действий. Для штурма города нам выделили мало огневых средств. Нам нужно было больше танков и артиллерии, Иловайск мы смогли бы взять еще во время первых штурмов.

Координация приказов украинского руководства во время ведения военных действий могла спасти десятки жизней.

— Дело в том, что нам приходилось пехотой подавлять вражеские пулеметные точки и опорные пункты, вместо того, чтобы ликвидировать их танками, а пехотой идти на зачистку.

С момента трагедии и до сих пор точное количество пострадавших неоднократно менялось, а цифры использовались для манипуляций.

Официальная хронология событий в Иловайске по версии Генштаба Украины ко второй годовщине трагедии была выложена в трех видео на Youtube-канале.

А вот уточненные потери украинских войск непосредственно во время выхода по “зеленому” коридору из Иловайска Генштаб обнародовал лишь в 2019 году.

погибли — 129;

получили ранения — 18;

попали в плен — 10;

пропали без вести — 22.

Статистика не включает потерь среди добровольцев, которые входили в подразделения МВД и также находились в колоннах, покидавших Иловайск.

Поиск, идентификация и захоронение погибших украинских военных во время боев и выхода из Иловайского котла продолжались более года: последние неопознанные тела были захоронены осенью 2015 года.

Начало Минска

Бои за Иловайск, к которым было приковано внимание десятков стран мира, впервые доказали присутствие регулярной российской армии на территории Украины.

Это стало не только нарушением норм международного права, но и Будапештского меморандума, заключенного между Украиной, США, Великобританией и Россией.

Согласно документу, украинская сторона официально лишила себя статуса ядерной державы, а остальные подписанты предоставили гарантии обеспечения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кроме этого, в Иловайском котле погибло наибольшее количество украинских военных за всю историю независимости Украины.

Тяжелые потери и критическая ситуация на Донбассе, которая после событий августа 2014 года перешла из наступательной тактики в оборонительную, побудила украинские власти к заключению Минского перемирия.

Для этого была созвана контактная группа Украина — Россия — ОБСЕ, куда также неофициально вошли представители так называемых ДНР и ЛНР.

Соглашение, которое известно под названием Минск-1, было подписано 5 сентября 2014 года. Однако перемирие, предусмотренное этим и рядом последующих документов, срывались одно за другим.

По состоянию на 2025 год город Иловайск контролируют боевики так называемой ДНР.

Расследование продолжается

Установление всех обстоятельств трагедии в Иловайске продолжается, семьи погибших военных продолжают требовать объективного расследования.

В своих обращениях к президенту Владимиру Зеленскому они подчеркивают, что кроме российских военных и чиновников нужно судить и бывших украинских чиновников.

Журналисты и волонтеры неоднократно заявляли об ошибках руководства АТО во время ведения военных действий и операций.

Еще в 2020 году Офис генпрокурора обнародовал официальное заявление, в котором была названа главная причина трагических событий под Иловайск — военная агрессия Вооруженных сил РФ.

— 29 августа 2014 года по непосредственной указке и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, грубо нарушая ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции, российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками во время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворское, Агрономичное, Многополье, Червоносельское, Осыково, Новокатериновка Донецкой области.

В ходе расследования к уголовной ответственности были привлечены более 100 человек, однако фактически никто из них до сих пор не понес наказания.

Несмотря на то, что все собранные материалы о военных преступлениях россиян во время боев за Иловайск были переданы в Международный уголовный суд, часть документов о событиях августа 2014 года остаются засекреченными.

Иловайский котел стал одной из самых кровавых страниц в истории современной Украины.

Пусть светлая память о героях, которые до последнего не теряли ни боевого духа, ни веры в общую победу, навсегда остается в наших сердцах.

