Як в Україні проходить День пам'яті захисників – відео

29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

Сьогодні відбуваються жалобні заходи з нагоди Дня пам’яті.

О 10:00 ранку було оголошено загальнонаціональну хвилина мовчання. Зупинили роботу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім тих, де становлено безперервний режим роботи), рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.

На державних установах приспустили прапори.

У Києві тривають заходи вшанування пам’яті захисників України

Сьогодні впродовж майже 40 хвилин у Міністерстві оборони України зачитували імена полеглих героїв. Лунав військовий салют їхньої пам’яті. 228 разів пролунав скорботний дзвін.

Меморіальні заходи із вшанування пам’яті загиблих за Україну захисників, тривають у всіх районах столиці.

Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті біля Михайлівського собору в Києві. Участь у церемонії вшанування пам’яті також взяли спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова ОПУ Андрій Єрмак.

Посольство США в Україні сьогодні звернулося до Росії із закликом припинити агресію проти української держави.

– У День пам’яті захисників України ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми підтримуємо народ України та закликаємо Росію припинити агресію проти України, – йдеться у листі.

У штабі операції Об’єднаних сил закликали українців вшанувати пам’ять героїв.

– Ми схиляємо голови у пошані і вдячності перед тими, хто поклав своє життя, захищаючи волю та незалежність України. Герої живі, поки ми пам’ятаємо про них. Закликаємо всіх українців вшанувати пам’ять полеглих Героїв хвилиною мовчання, – написала прес-служба ООС.

У Херсоні вшанували пам’ять загиблих воїнів під Іловайськом на Алеї героїв

На початку акції люди наклеїли українські прапори на фотографії херсонців, які загинули на сході України. Після цього вшанували пам’ять військових хвилиною мовчання. Згодом, біля пам`ятників на кладовищі Геологів відбулася спільна молитва за херсонцями, які загинули, захищаючи суверенітет України.

Учасники акції пам’яті одягли на груди соняшники – символ подій під Іловайськом.

Нагадаємо, День пам’яті захисників України відзначають з 2019 року, коли президент Володимир Зеленський підписав указ про затвердження пам`ятного дня.

Іловайський котел вважається однією із найтрагічніших подій в історії незалежної України.

Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

За офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому зеленому коридорі 366 українських воїнів загинули, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон.