31 августа представители Министерства цифровой трансформации Украины в Вашингтоне встретились с командой Google.
Глава министерства Михаил Федоров перед началом встречи заявил журналистам, что, прежде всего, говорить будут о планах развития компании в Украине.
– Мы очень хотим, чтобы у нас появились представительства Google и YouTube, – отметил глава министерства Михаил Федоров.
По его убеждению, такой шаг особенно важен во время российской агрессии.
– Нужно, чтобы украинский контент модерировался в Украине, а не в российских офисах. К этому должны быть привлечены специалисты, проживающие в Украине и понимающие ситуацию с дезинформацией со стороны РФ, – заявил министр.
По словам Михаила Федорова, его ведомство стремится к тому, чтобы в Украине действовало большое количество международных компаний, поэтому именно 31 августа они начинают путь коммуникации.
В конце концов Михаил Федоров и его заместитель по вопросам развития IT Александр Борняков договорились с вице-президентом Google Караном Бхатия о:
- оптимизации сотрудничества в отношении приложения Дія,
- подборе и рекомендациях контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube (чтобы украинским пользователям не предлагался российский контент),
- возможности для украинцев пользоваться фондом YouTube Shorts.
Самую насыщенную программу министерство будет иметь в Сан-Франциско.
– Там нас очень ждут, поскольку есть большая заинтересованность в тех проектах, которые мы реализовываем. У нас будет встреча с крупнейшими инвестиционными фондами мира, с инвесторами, инвестировавшими во все продукты, которыми мы пользуемся. Будет встреча с командой Apple и много других встреч, – сообщил Михаил Федоров.
31 августа у украинской команды стартовали рабочие встречи в США. Так, президент Украины Владимир Зеленский посетит Министерство энергетики, Пентагон, Государственный департамент США, Всемирный банк и космическое агентство NASA.
Кроме того, глава государства примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, презентует план трансформации Украины и вместе с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.
Встреча с президентом США Джо Байденом состоится 1 сентября.
Источник: Телеканал Дом, Минцифры
Фото: Минцифры