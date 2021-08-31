31 августа представители Министерства цифровой трансформации Украины в Вашингтоне встретились с командой Google.

Глава министерства Михаил Федоров перед началом встречи заявил журналистам, что, прежде всего, говорить будут о планах развития компании в Украине.

– Мы очень хотим, чтобы у нас появились представительства Google и YouTube, – отметил глава министерства Михаил Федоров.

По его убеждению, такой шаг особенно важен во время российской агрессии.

– Нужно, чтобы украинский контент модерировался в Украине, а не в российских офисах. К этому должны быть привлечены специалисты, проживающие в Украине и понимающие ситуацию с дезинформацией со стороны РФ, – заявил министр.

По словам Михаила Федорова, его ведомство стремится к тому, чтобы в Украине действовало большое количество международных компаний, поэтому именно 31 августа они начинают путь коммуникации.

В конце концов Михаил Федоров и его заместитель по вопросам развития IT Александр Борняков договорились с вице-президентом Google Караном Бхатия о:

оптимизации сотрудничества в отношении приложения Дія,

подборе и рекомендациях контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube (чтобы украинским пользователям не предлагался российский контент),

возможности для украинцев пользоваться фондом YouTube Shorts.

Самую насыщенную программу министерство будет иметь в Сан-Франциско.

– Там нас очень ждут, поскольку есть большая заинтересованность в тех проектах, которые мы реализовываем. У нас будет встреча с крупнейшими инвестиционными фондами мира, с инвесторами, инвестировавшими во все продукты, которыми мы пользуемся. Будет встреча с командой Apple и много других встреч, – сообщил Михаил Федоров.

31 августа у украинской команды стартовали рабочие встречи в США. Так, президент Украины Владимир Зеленский посетит Министерство энергетики, Пентагон, Государственный департамент США, Всемирный банк и космическое агентство NASA.

Кроме того, глава государства примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, презентует план трансформации Украины и вместе с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.

Встреча с президентом США Джо Байденом состоится 1 сентября.

Источник: Телеканал Дом, Минцифры

Фото: Минцифры