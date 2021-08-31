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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Пентагон, NASA и Всемирный банк: график Зеленского в Вашингтоне 31 августа

зеленський володимир

Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в Вашингтон, где сейчас утро 31 августа, и в графике главы государства ряд встреч в ведомствах и подписание стратегических документов.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что в повестке дня.

По его словам, сегодня Зеленский посетит Министерство энергетики, Пентагон, Государственный департамент США, Всемирный банк и даже космическое агентство NASA. Здесь также состоится подписание стратегических документов.

Кроме того, президент примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, презентует план трансформации Украины и вместе с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена в рамках рабочего визита в США.

На повестке дня — встреча Зеленского и Байдена в формате тет-а-тет и в расширенном составе делегаций.

Факты ICTV рассказывают, чего ожидать от визита Зеленского в Соединенные Штаты и переговоров с Байденом.

Фото: Офис президента

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