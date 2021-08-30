Президент Украины Владимир Зеленский начнет визит в Соединенные Штаты 31 августа.

Во время поездки к нашим американским друзьям ожидается подписание трех документов для развития двусторонних отношений, а также встреча Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом.

Она особенно важна для нашего государства, поскольку на ней будут обсуждаться вопросы безопасности.

Факты ICTV рассказывают, чего ожидать от визита Зеленского в Соединенные Штаты и переговоров с американским коллегой Байденом.

Встреча ради встречи

29 августа стало известно, что переговоры Зеленского и Байдена снова пришлось ненадолго перенести — на 1 сентября. Это совсем неудивительно, ведь внимание Соединенных Штатов сосредоточено на Афганистане, особенно после гибели 13 военных.

Если бы встреча проходила 31 августа, как и было запланировано, то она пересекалась бы с завершением отвода американских военных из Афганистана. Поэтому внимание Байдена было бы приковано именно к этому событию, а встреча с украинским президентом была бы второстепенной и носила декларативный характер.

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает, что даже несмотря на такие обстоятельства, у нас есть что предложить США.

— Мне кажется, визит будет ритуально-протокольным. Украина получит подтверждение заявлений и позиций США по оккупированному Крыму, ситуации на Донбассе и многим другим вещам, которые важны как для нашей страны, так и для США. Я бы не ожидал глобального прорыва. Но если Украина приедет с конкретными предложениями, у нас будут планы, которые могут заинтересовать США, ситуация может разворачиваться совсем иначе. Например, если предложить помощь в Афганистане, — говорит он.

На встрече поднимут три вопроса: безопасности (в частности в контексте агрессии РФ против Украины), энергетической безопасности и реформ в Украине.

Все эти вопросы чрезвычайно важны для нашей страны, но нужно быть настроенными реалистично. Мы не можем ожидать, что Соединенные Штаты присоединятся к переговорам по урегулированию конфликта на востоке Украины или откроют “новый фронт” против Северного потока-2.

— Ему (Зеленскому. — Ред.) не следует ожидать никаких обещаний США в отношении Украины и НАТО, как и изменений в позиции Байдена по Северному потоку-2. Зеленский должен прояснить, что он — против такого решения, и хотел бы увидеть изменения. Но сделать это без противостояния и конфронтации с президентом Байденом, — подчеркивает экс-посол США в Украине Джон Хербст.

Конечно, мы не можем быть уверены, что встречу украинского и американского президентов не перенесут еще раз. Любые заявления или действия Талибана могут заставить США реагировать немедленно.

Но даже в таком случае не стоит слишком сильно расстраиваться. Во-первых, Зеленский может попытаться найти другие политические контакты вместо Байдена, во-вторых — договориться о встрече во время Генассамблеи ООН.

— Может быть, ее (встречу. — Ред.) приурочат к датам, связанным с Генассамблеей ООН, поездке на нее Зеленского. Возможно, Офису президента это было бы выгоднее. У администрации Байдена голова будет занята Афганистаном, и вопрос Украины никак не сможет перебить его, — считает политолог Алексей Якубин.

Игра на результат

Цель визита Зеленского в США — углубление двусторонних отношений Украины и Соединенных Штатов. Сейчас вопрос в том, как это будет выражаться.

Президенту Украины следует понимать, что встреча с американским коллегой или членами его администрации не должна ограничиваться декларативным обменом мнений. Нужно предлагать конкретные шаги в каждом блоке вопросов.

— Просто обменяться заявлениями — ради такого члены администрации Байдена не готовы встречаться. Возможно, со стороны Киева стоит понимать, что у американцев изменилась повестка, и думать, как Украина может встроиться в эту повестку. Или наоборот, если мы в нее не встраиваемся, давайте обсуждать конкретные проекты, например, по увеличению инвестиций США в Украину, — рассуждает Якубин.

То же можно сказать и о стратегии Байдена. Для Зеленского вопрос реформ в Украине должен быть особенно болезненным, ведь ни наши западные партнеры, ни украинцы не довольны темпами их реализации.

Но президент США не должен в который раз заявить о необходимости ускорения реформ. Если он не представит определенной дорожной карты, рассчитывать на кардинальные сдвиги в этом вопросе не стоит.

— Если США скажут, что мы плохо занимаемся реформами, надо лучше, то это одна история. Если будет конкретика, связанная с помощью или замечаниями к Украине по реформам — это будет другая история. Я склоняюсь к тому, что Соединенные Штаты в очередной раз укажут нам на основные просчеты и провалы, — говорит Рейтерович.

Три соглашения

Одной из задач Зеленского во время визита в США является подписание ряда документов по двусторонним отношениям. Они будут касаться сотрудничества в оборонной сфере, проектах в области исследований и испытаний, а также в космической сфере.

По мнению Рейтеровича, все эти договоры будут важным шагом в отношениях Украины и США, если их качественно составили.

Дипломаты уверяют нас, что отлично подготовились к встрече, но подтвердятся ли их слова, мы узнаем только по завершении визита украинского президента.

— Если все их подпишут в формате, предложенном Украиной, это будет определенный прорыв. Они важны для нас как с точки зрения усиления субъектности, о чем любит говорить Зеленский, так и с точки зрения реализации проектов и программ, в которых США могут участвовать. Все зависит от того, как эти соглашения были подготовлены и просчитаны, — объясняет политолог.

В то же время Якубин уверен, что соглашение по космическому сотрудничеству может стать приятным дополнением визита Зеленского в США.

Наши технологии до сих пор остаются востребованными, поэтому, если у наших американских партнеров будет желание получить их, это может дать неплохой толчок для развития космической отрасли нашей страны.

Но остается вопрос: действительно ли мы должны так радоваться соглашениям, которые почти готовы даже без участия президентов Украины и Соединенных Штатов?

— Нужна ли встреча двух президентов, чтобы парафировать эти договоры, которые готовы на 99%? Когда мы говорим о них, то это скорее всего рутинная работа. И у Зеленского понимают, что не будет большого выхлопа от них, — высказывает мнение Якубин.

Визит Зеленского в Соединенные Штаты может стать переломным моментом в двусторонних отношениях, если была проведена работа над ошибками.

В случае успешной поездки США могут стать важнейшим союзником Украины на ближайшие годы, и помогать с вызовами как на международной арене, так и внутри нашей страны.

Нет сомнения в том, что Зеленский с Байденом найдут общий язык. Но, как показывает практика, теплых отношений лидеров двух стран недостаточно для того, чтобы решать насущные вопросы.