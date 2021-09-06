В Украине на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана начали прибывать тысячи хасидов. Считается, тот, кто встретит его у могилы Цадика Нахмана, будет счастлив круглый год. За последние годы паломничество хасидов превратилось в настоящее культурное явление.

Паломники, опасаясь карантина, начали съезжаться в нашу страну еще в июне. Ведь в прошлом году именно поэтому Умань закрыли для паломничества. Попасть туда смогли не более 2 тыс. хасидов. Те, кто не успел, так и остались встречать праздник на границах.

В этом году Умань для хасидов не закрывали. Но в городе действуют беспрецедентные меры безопасности — дополнительно сюда стянули 800 силовиков. На въездах в хасидский квартал стоят КПП с десятками правоохранителей, среди них Нацгвардия, полицейские, кинологи и взрывотехники, которые впускают автомобили только по пропускам.

Чтобы добраться места, где похоронен основатель брацлавского хасидизма Рабби Нахман, надо пройти несколько кордонов полиции. За порядком правоохранители следят еще и по мониторам, на которые транслируют изображение с 140 камер.

Аренда жилья для этих туристов в хасидском квартале недешевая. В гостиницах проживание стоит около $250 за четыре дня. Условия жизни там подстраивают специально для паломников. Во время праздничных дней круглосуточно горит свет, а вода из кранов течет без остановки, потому что хасидам запрещено касаться кнопок и кранов.

Заместитель директора гостиницы Александр Черный говорит, что иногда туристы ведут себя слишком экстравагантно. Часто бывает, что в гостиничном номере ставят мангал и жарят мясо. К тому же паломники еще могут и обидеться на замечание.

Но хасиды все чаще жилье не арендуют, а покупают.

— Я знаю, что самую дорогую однокомнатную квартиру продавали за $75 тыс. За дом одноэтажный площадью 8 соток самую высокую стоимость я слышал $750 тыс., — рассказывает Александр Черный.

Кроме этого, украинская власть требует от хасидов так называемый налог за пребывание в стране в размере 900 грн за три дня с каждого человека. Также в этот период процветает бизнес у местных.

В этом году не забывают и о противоэпидемических мерах. Накануне праздника сюда доставили 200 тыс. масок и 20 тыс. антисептиков. Хотя сами хасиды и о дистанции, и о масках вспоминают нечасто.

В этом году в Умани, по разным подсчетам, ожидают до 50 тыс. паломников. Днем в городе слышны молитвы, а вечером они перетекают в фестивальные гуляния. И это будет продолжаться до 8 сентября.

Полиция сообщает, что сейчас в Умань прибыли почти 23 тыс. хасидов. За короткий период правоохранители уже обнаружили ряд правонарушений.