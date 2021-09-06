Для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана в Умань прибыли уже почти 23 тыс. хасидов, среди них 1 730 детей.

По информации полиции, в районе паломничества создано 53 маршрута, 18 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и два пункта визовой поддержки. Также круглосуточно публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают более 600 полицейских сводного отряда и более 200 военнослужащих Национальной гвардии.

С 1 по 4 сентября в полицию поступило 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. Так, сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников.

Кроме того, правоохранители задержали гражданина Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине. На нарушителя составили административный протокол и решили принудительно вернуть его домой.

Еще одному иностранцу ограничили срок пребывания на территории Украины из-за нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства.

Также полицейские зафиксировали факт торговли запрещенными предметами в районе паломничества. У 29-летнего жителя города Умань следователи изъяли запрещенные предметы: два электрошокера в виде фонарей, 12 ножей, шесть деревянных бит.

Теперь ему грозит наказание либо в виде штрафа от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от 120 до 240 ч, или арест от трех до шести месяцев, или ограничение свободы от двух до пяти лет, или лишение свободы до трех лет.

Праздник Рош ха-Шана — один из главных для иудеев. В 2021 году он приходится на 6-8 сентября. Рош ха-Шана — это еврейский Новый год.

В этот период хасиды приезжают в Украину из Израиля, США, Канады, стран Западной Европы и других. Почему хасиды ежегодно съезжаются именно в Украину — читайте в нашем материале.