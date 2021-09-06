В Україну на святкування іудейського нового року Рош ха-Шана почали прибувати тисячі хасидів. Вважається, той, хто зустріне його біля могили Цадика Нахмана, буде щасливим цілий рік. За останні роки паломництво хасидів перетворилося на справжнє культурне явище.

Паломники, остерігаючись карантинних обмежень, почали з’їжджатися у нашу країну ще у червні. Адже минулого року саме через це Умань закрили для паломництва. Потрапити туди змогли не більше 2 тис. хасидів. Ті, хто не встиг, так і залишились зустрічати свято на кордонах.

Цього року Умань для хасидів не закривали. Але у місті діють безпрецедентні заходи безпеки – додатково сюди стягнули 800 силовиків. На в’їздах до хасидського кварталу стоять КПП з десятками правоохоронців, серед них Нацгвардія, поліцейські, кінологи та вибухотехніки, які впускають автомобілі тільки за перепустками.

Аби дістатись місця, де похований засновник брацлавського хасидизму Раббі Нахман, треба пройти кілька кордонів поліції. За порядком правоохоронці стежать ще й через монітори, на які транслюють зображення зі 140 камер.

Оренда житла для цих туристів у хасидському кварталі недешева. У готелях проживання коштує близько $250 за чотири дні. Умови життя там підлаштовують спеціально для паломників. Під час святкових днів цілодобово горить світло, а вода з кранів тече без зупину, адже хасидам заборонено торкатися кнопок та кранів.

Заступник директора готелю Олександр Чорний каже, що інколи туристи поводять себе занадто екстравагантно. Часто трапляється, що у готельному номері встановлюють мангал та смажать м’ясо. До того ж паломники ще можуть і образитися на зауваження.

Втім, хасиди дедалі частіше житло не орендують, а купують.

– Я знаю, що найдорожчу однокімнатну квартиру продавали за $75 тис. За будинок одноповерховий площею 8 соток найвищу вартість я чув $750 тис., – розповідає Олександр Чорний.

Окрім цього, українська влада вимагає від хасидів і так званий податок за перебування у країні у розмірі 900 грн за три дні з кожної людини. Також у цей період процвітає бізнес у місцевих.

Цьогоріч не забувають і про протиепідемічні заходи. Напередодні свята сюди доставили 200 тис. масок і 20 тис. антисептиків. Хоча самі хасиди і про дистанцію, і про маски згадують нечасто.

Цього року в Умані, за різними підрахунками, очікують до 50 тис. паломників. Вдень у місті чути молитви, а надвечір вони перетікають у фестивальні гуляння. І це продовжуватиметься до 8 вересня.

Поліція повідомляє, що наразі до Умані прибули майже 23 тис. хасидів. За короткий період правоохоронці уже виявили низку правопорушень.