В Украине хотят запретить пластиковую посуду, гигиенические ватные палочки и соломинки для напитков. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Соответствующий законопроект глава министерства планирует зарегистрировать в Верховной Раде уже в октябре. В случае принятия документа запрет вступит в силу через год. По мнению Абрамовского, за это время производители, продавцы и импортеры запрещенной продукции смогут приспособиться.

Под запрет попадут такие товары, изготовленные из пластика:

соломинки;

посуда и приборы (стаканы, шпажки, мешалки для напитков, тарелки, ножи, вилки, ложки и так далее);

крышки для напитков;

ватные палочки;

сосуды для напитков и еды, к примеру, контейнеры;

основа и палочки для воздушных шаров;

изделия из вспененного пенополистирола или оксобиоразлагаемого пластика.

Абрамовский подчеркнул, что на рынке уже давно появились альтернативы указанным товарам.

Для некоторых изделий, содержащих пластик, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов планирует ввести обязательную маркировку. Так потребители будут понимать, что это опасные для окружающей среды товары и их использование надо сократить.

Это касается влажных салфеток, подгузников, продуктов женской гигиены, табачных изделий с фильтрами.

— Понятно, что пластик — это удобно и дешево. Но сегодня мы все оказались перед цивилизационным выбором “он или мы” — 1 к 1, — заявил министр.

В июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении обращения пластиковых пакетов.

Согласно документу, в магазинах, кафе, ресторанах и заведениях по предоставлению услуг запрещается распространять пластиковые пакеты.

Нарушителям грозит штраф до 17 тыс. грн, а в случае повторного случая сумма удваивается.

Источник: Роман Абрамовский