В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, гігієнічні ватні палички та соломинки для напоїв. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Відповідний законопроект очільник міністерства планує зареєструвати у Верховній Раді уже в жовтні. У разі ухвалення документа заборона набуде чинності через рік. На думку Абрамовського, за цей час виробники, продавці та імпортери забороненої продукції зможуть пристосуватися.

Під заборону потраплять такі товари, виготовлені з пластику:

соломинки;

посуд і прибори (стакани, шпажки, мішалки для напоїв, тарілки, ножі, виделки, ложки тощо);

кришки для напоїв;

ватні палички;

посудини для напоїв та їжі, до прикладу, контейнери;

основа та палички для повітряних кульок;

вироби зі спіненого пінополістиролу чи оксобіорозкладного пластику.

Абрамовський наголосив, що на ринку уже давно з’явилися альтернативи вказаним товарам.

Для деяких виробів, які містять пластик, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів планує запровадити обов’язкове маркування. Так споживачі розумітимуть, що це небезпечні для довкілля товари, і їхнє використання треба зменшити.

Це стосується вологих серветок, підгузків, продуктів жіночої гігієни, тютюнових виробів з фільтрами.

– Зрозуміло, що пластик – це зручно та дешево. Але сьогодні ми всі опинилися перед цивілізаційним вибором “він або ми” – 1 до 1, – заявив міністр.

У червні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо обмеження обігу пластикових пакетів.

Відповідно до документа, у магазинах, кафе, ресторанах і закладах з надання послуг забороняється розповсюджувати пластикові пакети.

Порушникам загрожує штраф до 17 тис. грн, а у разі повторного випадку сума подвоюється.

Джерело: Роман Абрамовський