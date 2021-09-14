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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

На Донбассе убили 24-летнего украинского бойца Демьяна Данылива

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Боевики убили командира механизированного отделения Демьяна Данылива.

Имя погибшего на Донбассе украинского военного сообщили в пресс-службе Львовской областной рады.

— От вражеской пули погиб уроженец Львовской области Данылив Демьян Петрович 1997 года рождения, — отметили в Львове.

Старший солдат Демьян Данылив получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью, 13 сентября в Новоайдарском районе Луганской области.

Демьян родился 12 августа 1997 в селе Рудники Стрыйского района.

— Руководство и депутатский корпус Львовской областной рады выражают искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная память, — написали в ведомстве.

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Утром 13 сентября вблизи Зайцевого российско-оккупационные войска уже обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений сообщено представителям миссии ОБСЕ.

Джерело: Львовская областная рада

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