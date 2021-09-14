На Донбассе убили 24-летнего украинского бойца Демьяна Данылива

Боевики убили командира механизированного отделения Демьяна Данылива.
Имя погибшего на Донбассе украинского военного сообщили в пресс-службе Львовской областной рады.
— От вражеской пули погиб уроженец Львовской области Данылив Демьян Петрович 1997 года рождения, — отметили в Львове.
Старший солдат Демьян Данылив получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью, 13 сентября в Новоайдарском районе Луганской области.
Демьян родился 12 августа 1997 в селе Рудники Стрыйского района.
— Руководство и депутатский корпус Львовской областной рады выражают искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная память, — написали в ведомстве.
Утром 13 сентября вблизи Зайцевого российско-оккупационные войска уже обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Обо всех фактах нарушений сообщено представителям миссии ОБСЕ.
Джерело: Львовская областная рада