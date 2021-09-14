Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Абрамова Юлія |

На Донбасі вбили 24-річного українського бійця Дем’яна Даниліва

оос

Бойовики вбили командира механізованого відділення Дем’яна Даниліва.

Ім’я загиблого на Донбасі українського військового повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

– Від ворожої кулі загинув уродженець Львівської області Данилів Дем’ян Петрович 1997 року народження, – зазначили у Львові.

Старший солдат Дем’ян Данилів отримав кульове поранення, несумісне з життям, 13 вересня в Новоайдарському районі Луганської області.

Дем’ян народився 12 серпня 1997 року у селі Рудники Стрийського району.

– Керівництво та депутатський корпус Львівської обласної ради висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам‘ять, – написали у відомстві.

Читайте
На Донбасі поранено бійця ВСУ - ООС

Уранці 13 вересня поблизу Зайцевого російсько-окупаційні війська вже обстріляли українські позиції із гранатометів різних систем.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень повідомлено представників місії ОБСЄ.

Джерело: Львівська обласна рада

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка