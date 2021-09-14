На Донбасі вбили 24-річного українського бійця Дем’яна Даниліва

Бойовики вбили командира механізованого відділення Дем’яна Даниліва.
Ім’я загиблого на Донбасі українського військового повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.
– Від ворожої кулі загинув уродженець Львівської області Данилів Дем’ян Петрович 1997 року народження, – зазначили у Львові.
Старший солдат Дем’ян Данилів отримав кульове поранення, несумісне з життям, 13 вересня в Новоайдарському районі Луганської області.
Дем’ян народився 12 серпня 1997 року у селі Рудники Стрийського району.
– Керівництво та депутатський корпус Львівської обласної ради висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам‘ять, – написали у відомстві.
Уранці 13 вересня поблизу Зайцевого російсько-окупаційні війська вже обстріляли українські позиції із гранатометів різних систем.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень повідомлено представників місії ОБСЄ.
Джерело: Львівська обласна рада