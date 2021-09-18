Суд в Симферополе оштрафовал мать задержанного крымского татарина Асана Ахтемова

Киевский районный суд Симферополя оштрафовал Зарема Ахтемова — мать задержанного 3 сентября крымского Татарина Асана Ахтемова.

Она вышла к зданию ФСБ в поисках пропавшего сына на следующий день после задержания.

Суд признал женщину виновной в административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Ей назначен штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 3 и 4 сентября так называемые правоохранительные органы провели серию незаконных обысков и задержаний граждан Украины в оккупированном Крыму.

Кроме Асана Ахтемова, силовики также задержали Эльдара Одаманов, Азиза Ахтемова, которых затем вывезли в неизвестном направлении.

Вечером 4 сентября представители ФСБ РФ также задержали еще 42 крымских татар, которые пытались узнать, где находятся их соотечественники.

Источник: Кримська правозахисна група