Суд у Сімферополі оштрафував мати затриманого кримського татаріна Асана Ахтемова

Київський районний суд Сімферополя оштрафував Зарему Ахтемова – мати затриманого 3 вересня кримського татаріна Асана Ахтемова.

Вона вийшла до будівлі ФСБ в пошуках зниклого сина на наступний день після затримання.

Суд визнав жінку винною в адміністративному правопорушенні за статтею 20.6.1 КпАП РФ.

Їй призначено штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 3 та 4 вересня так звані правоохоронні органи провели серію незаконних обшуків і затримань громадян України в окупованому Криму.

Крім Асана Ахтемова, силовики також затримали Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, яких потім вивезли в невідомому напрямку.

Увечері 4 вересня представники ФСБ РФ також затримали ще 42 кримських татар, які намагалися дізнатися, де перебувають їхні співвітчизники.

Джерело: Кримська правозахисна група