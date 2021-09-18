Суд у Сімферополі оштрафував мати затриманого кримського татаріна Асана Ахтемова

Київський районний суд Сімферополя оштрафував Зарему Ахтемова – мати затриманого 3 вересня кримського татаріна Асана Ахтемова.
Вона вийшла до будівлі ФСБ в пошуках зниклого сина на наступний день після затримання.
Суд визнав жінку винною в адміністративному правопорушенні за статтею 20.6.1 КпАП РФ.
Їй призначено штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, 3 та 4 вересня так звані правоохоронні органи провели серію незаконних обшуків і затримань громадян України в окупованому Криму.
Крім Асана Ахтемова, силовики також затримали Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, яких потім вивезли в невідомому напрямку.
Увечері 4 вересня представники ФСБ РФ також затримали ще 42 кримських татар, які намагалися дізнатися, де перебувають їхні співвітчизники.
Джерело: Кримська правозахисна група