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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Экс-главу полиции Киева Крищенко назначили заместителем Кличко

Крищенко

Бывшего главу полиции Киева Андрея Крищенко назначили заместителем мэра Киева Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Голосование за назначение Андрея Крищенко произошло в Киевском городском совете 23 сентября. Решение поддержали 93 депутата.

Андрей Крищенко будет отвечать за муниципальную безопасность, гражданскую оборону, чрезвычайные ситуации, территориальную оборону и взаимодействие с правоохранительными органами.

Виталий Кличко попросил депутатов поддержать кандидатуру Крищенко. Он назвал его профессионалом и патриотом.

— Безопасность — это сегодня один из главных вопросов, которые волнуют киевлян и всех украинцев Поэтому, имея большой практический опыт в этом вопросе — годы работы в правоохранительной системе, — считаю, что смогу обеспечить высокий уровень координации и безопасности в сферах, за которые я буду отвечать, — заявил Андрей Крищенко.

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