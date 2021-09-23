Бывшего главу полиции Киева Андрея Крищенко назначили заместителем мэра Киева Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Голосование за назначение Андрея Крищенко произошло в Киевском городском совете 23 сентября. Решение поддержали 93 депутата.

Андрей Крищенко будет отвечать за муниципальную безопасность, гражданскую оборону, чрезвычайные ситуации, территориальную оборону и взаимодействие с правоохранительными органами.

Виталий Кличко попросил депутатов поддержать кандидатуру Крищенко. Он назвал его профессионалом и патриотом.

— Безопасность — это сегодня один из главных вопросов, которые волнуют киевлян и всех украинцев Поэтому, имея большой практический опыт в этом вопросе — годы работы в правоохранительной системе, — считаю, что смогу обеспечить высокий уровень координации и безопасности в сферах, за которые я буду отвечать, — заявил Андрей Крищенко.