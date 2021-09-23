Андрій Крищенко – біографія та подробиці життя

У Київській міській адміністрації призначили нового заступника міського голови міста Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.

Ним став колишній керівник Національної поліції Києва Андрій Крищенко, який пішов з посади 11 серпня. Що відомо про Андрія Крищенка – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Андрій Крищенко – біографія

Андрій Крищенко родом з селища міського типу Доманівка, розташованого у Миколаївській області. 2003 року закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті.

Розпочав службу в правоохоронних органах іще у 1990-х роках. 1992 року його призначили міліціонером ППС Калінінського райвідділу, а з 1994 до 2007 року Крищенко працював у Горлівці, у відділі боротьби з організованою злочинністю, та в обласному управлінні.

Через чотири роки очолив Знам’янський міськвідділ міліції ГУ МВС України на Кіровоградщині, а у 2013-му – Управління боротьби з організованою злочинністю у Кіровоградській області.

Проте вже за рік йому вдалося досягнути значних успіхів у кар’єрному зростанні, ставши у 2014 році керівником міліції Горлівки.

Події 2014 року

Крищенко відзначили поважною державною нагородою – орденом За мужність III ступеня за героїзм, який він проявив після початку конфлікту на Донбасі.

У 2014 році Андрій Крищенко обороняв будівлю міського відділку Міністерства внутрішніх справ, яку намагалися захопити проросійські найманці.

Зловмисники близько трьох годин штурмували державну будівлю МВС, повісивши російський прапор на даху. Саме Крищенко побачив, як невідомий зірвав український державний символ, і виліз на дах будівлі та зірвав триколор, після чого його жорстоко побили.

Просування у правоохоронних органах

Після цих подій Крищенко перебував у важкому стані в лікарні, однак невдовзі відновився та знову пішов на службу.

У липні 2014 року він почав тимчасово виконувати обов’язки керівника Слов’янської районної державної адміністрації. А вже у грудні того ж року пішов на підвищення, ставши очільником УБОЗ ГУ МВС у Донецькій області.

З 2015 року Крищенко перебував на посаді керівника Національної поліції Києва. У серпні 2021 року стало відомо про його відставку, після чого цю посаду посів Іван Вигівський.

Наразі Крищенка призначили новим заступником мера Києва Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.