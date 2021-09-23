Колишнього очільника поліції Києва Андрія Крищенка призначили заступником мера Києва Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.

Голосування за призначення Андрія Крищенка відбулося у Київській міській раді 23 вересня. Рішення підтримали 93 депутати.

Андрій Крищенко відповідатиме за муніципальну безпеку, цивільну оборону, надзвичайні ситуації, територіальну оборону та взаємодію з правоохоронними органами.

Віталій Кличко попросив депутатів підтримати кандидатуру Крищенка. Він назвав його професіоналом і патріотом.

– Безпека – це сьогодні одне з головних питань, що турбують киян і всіх українців. Тому, маючи великий практичний досвід у цьому питанні – роки роботи в правоохоронній системі, – вважаю, що зможу забезпечити високий рівень координації і безпеки в сферах, за які я відповідатиму, – заявив Андрій Крищенко.

У 2015 році Андрій Крищенко очільником поліції Києва, а у серпні 2021 року подав рапорт на відставку. Його посаду обійняв Іван Виговський.

Крищенко родом з Миколаївської області, наразі йому 48 років. Детальну біографію Андрія Крищенка читайте у матеріалі.