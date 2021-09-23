В Украине увеличилось количество кибератак с началом учений Объединенные усилия-2021 — СНБО

С началом проведения стратегических командно-штабных учений ВСУ Объединенные усилия-2021 количество кибератак в Украине выросло в разы.

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

— Любые такие мероприятия всегда сопровождаются кибершпионажем и киберагрессией со стороны наших противников. В частности, это Российская Федерация и государства, поддерживающие ее политику. Это происходит всегда. Уровень выявленных киберинцидентов в такие периоды вырастает в разы, — объяснил он и отметил, что такой рост фиксируется и сейчас, во время учений.

Стратегические командно-штабные учения ВСУ Объединенные усилия-2021 стартовали в Украине 22 сентября и продлятся до 30 сентября.

По словам главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного, они имеют исключительно оборонительный характер и направлены на защиту Украины и повышение ее оборонного потенциала.

Участие в многонациональных военных учениях ВСУ Объединенные усилия-2021 в пределах военного сотрудничества принимают вооруженные силы государств-партнеров США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы Партнерство ради мира.