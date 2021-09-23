В Україні зросла кількість кібератак з початком навчань Об’єднані зусилля-2021 – РНБО

З початком проведення стратегічних командно-штабних навчань ЗСУ Об’єднані зусилля-2021 кількість кібератак в Україні зросла в рази.

Про це повідомив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк.

– Будь-які такі заходи завжди супроводжуються кібершпіонажем і кіберагресією з боку наших противників. Зокрема, це Російська Федерація і держави, які підтримують її політику. Це відбувається завжди. Рівень виявлених кіберінцидентів в такі періоди зростає в рази, – пояснив він і наголосив, що таке зростання фіксується і зараз, під час навчань.

Стратегічні командно-штабні навчання ЗСУ Об’єднані зусилля-2021 стартували в Україні 22 вересня і триватимуть до 30 вересня.

За словами головнокомандувача ЗСУ генерала-лейтенанта Валерія Залужного, вони мають винятково оборонний характер і спрямовані на захист України та підвищення її оборонних спроможностей.

Участь у багатонаціональних військових навчаннях ЗСУ Об’єднані зусилля-2021 в межах військового співробітництва беруть збройні сили держав-партнерів США, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми Партнерство заради миру.