В 8 классе школьники начинают изучать геометрические фигуры, формулы для вычисления их площадей и теоремы. Дети получают большое количество новой информации, которую необходимо хорошо усвоить. В случае возникновения каких-либо вопросов они часто обращаются к родителям.

Здесь и возникает потребность в ГДЗ, чтобы при необходимости родители смогли помочь ребенку с домашним заданием.

Факты ICTV подготовили список сайтов, где можно скачать готовые домашние задания по геометрии для 8 класса.

Математика дома

На этом сайте можно просмотреть пособия с готовыми домашними заданиями из учебников по геометрии и других школьных предметов для 8 класса.

Также можно скачать пособия с решением заданий из учебников таких авторов:

А. С. Истер;

А. П. Ершова, В. В. Голобородько, О.Ф. Крижановский;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М.С. Якир.

В школе

На этом сайте можно скачать готовые домашние задания и сами учебники в формате PDF по любому предмету. Надо только выбрать нужный класс.

На нем представлены готовые домашние задания для учебников по геометрии для 8 класса от таких авторов:

А. С. Истер;

Г. П. Бевз;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М.С. Якир;

М. И. Бурда;

Г. В. Апостолова;

А. М. Роганин.

Также на сайте есть решебник для сборников задач по геометрии и контрольных работ.

ГДЗ онлайн.нет

На этом сайте представлены ГДЗ с поэтапным решением задач с учебников по геометрии для 8 класса таких авторов:

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир;

А. П. Ершова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановский;

М. И. Бурда та Н. А. Тарасенкова;

Г. П. Бевз.

Также на сайте можно просмотреть решебники по другим предметам и классам и ответы для пособий с тестами по геометрии.

Эрудит.нет

На сайте можно загрузить учебники и решебники по геометрии в PDF или просмотреть онлайн. На нем представлены решебники по основным предметам для всех классов.

Читайте Где скачать готовые домашние задания по химии за 8 класс

Здесь есть решебники по геометрии для 8 класса для учебников таких авторов:

А. С. Истер;

А. П. Ершова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановский;

М. И. Бурда та Н. А. Тарасенкова;

Г. П. Бевз;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир;

О. И. Каплун.

Также на сайте можно просмотреть видеоуроки с объяснением тем, которые дети изучают в школе, для лучшего усвоения материала.

Моя школа

На сайте представлены учебники и сборники задач и контрольных работ, а также решебник по геометрии для 8 класса.

Здесь можно скачать в PDF решебники для учебников таких авторов:

А. П. Ершова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановский;

М. И. Бурда та Н. А. Тарасенкова;

Г. П. Бевз;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир;

О. И. Каплун.

Кроме того, на этом онлайн-портале представлены решения для учебников по другим предметам и к контрольным работам.