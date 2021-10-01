У 8 класі учні починають вивчати на геометрії основні фігури, формули для обчислення їх площин та доведення теорем. Діти отримують велику кількість нової інформації, яку необхідно добре засвоїти. У разі виникнення будь-яких питань вони часто звертаються до батьків.

Тут і виникає потреба у ГДЗ, щоб за потреби батьки змогли допомогти дитині з домашнім завданням.

Факти ICTV підготували список сайтів, де можна завантажити готові домашні завдання з геометрії для 8 класу.

Математика вдома

На цьому сайті можна переглянути посібники з готовими домашніми завданнями з підручників з геометрії для та інших шкільних предметів для 8 класу.

Також можна скачати посібники з виконаними завданнями з підручників таких авторів:

О. С. Істер;

А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір.

В школі

На цьому сайті можна завантажити готові домашні завдання та самі підручники у PDF-форматі з будь-якого предмета. Треба лише обрати потрібний клас.

На ньому представлені готові домашні завдання для підручників з геометрії для 8 класу таких авторів:

О. С. Істер;

Г. П. Бевз;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М.С. Якір;

М. І. Бурда;

Г.В. Апостолова;

О. М. Роганін.

Також на сайті є розв’язники для збірників задач з геометрії та контрольних робіт.

ГДЗ онлайн.нет

На цьому сайті представлені ГДЗ з поетапними розв’язаннями задач з підручників з геометрії для 8 класу таких авторів:

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір;

А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський;

М. І. Бурда та Н. А. Тарасенкова;

Г. П. Бевза.

Також на сайті можна переглянути розв’язники з інших предметів та класів та відповіді для посібників з тестами з геометрії.

Ерудит.нет

На сайті можна завантажити підручники та розв’язники з геометрії у PDF або переглянути онлайн. На ньому представлені розв’язники з основних предметів для усіх класів.

Читайте Де скачати готові домашні завдання з хімії за 8 клас

Тут є розв’язники з геометрії для 8 класу для підручників таких авторів:

О. С. Істер;

А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський;

М. І. Бурда та Н. А. Тарасенкова;

Г. П. Бевза;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір;

О. І. Каплун.

Також на сайті можна переглянути відеоуроки з поясненням тем, які діти вивчають у школі для кращого засвоєння матеріалу.

Моя школа

На сайті представлені підручники та збірники задач та контрольних робіт, а також розв’язники з геометрії для 8 класу.

Тут можна завантажити у PDF розв’язники для підручників таких авторів:

А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський;

М. І. Бурда та Н. А. Тарасенкова;

Г. П. Бевз;

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір;

О. І. Каплун.

Крім цього, на цьому онлайн-порталі представлені розв’язання для підручників з інших предметів та до контрольних робіт.