В Украине 14 октября, на Покров и в День защитников и защитниц Украины, ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди будут поливать Украину в течение четырех дней – с 12 до 15 октября.

Именно поэтому метеоролог советует украинцам завершить к этому времени все дела, которые требуют пребывания на улице.

В ближайшие же дни осадков не предвидится. Так, 6 октября будет ветрено. Наиболее сильные порывы ветра ожидаются в западных областях, в Крыму и Приазовье.

Ночью предполагается до +2-9°, заморозки обойдут разве что Закарпатье и значительную часть Юга.

Днем температура воздуха прогреется до +11-15°, на Западе – до +13-18°.

В Киеве 6 октября, согласно прогнозу, будет сухая и ветреная погода.

Ближайшей ночью в столице температура воздуха составит +4-7°, днем +11-13°.

Влажные атмосферные фронты с юго-запада поступят в Украину уже на следующей неделе.

Погода в Украине в октябре 2021 года, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, будет почти в пределах климатической нормы.

Средняя месячная температура ожидается +7-12°, в Карпатах – +6-7°.

Месячное количество осадков в целом в Украине прогнозируется на уровне 28-67 мм, в Карпатах – местами 80-105 мм.

Джерело: Наталья Диденко