Погода в Украине в октябре 2021 года, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, будет почти в пределах климатической нормы — и по температуре воздуха, и по количеству осадков.

В частности, средняя месячная температура в октябре ожидается в пределах +7 +12 градусов, в Карпатах – 6-7 градусов выше нуля. Это близко к климатической норме.

Относительно осадков — никаких аномалий. Месячное количество в целом по Украине прогнозируется 28-67 мм, а в Карпатах местами 80-105 мм. То есть это не выходит за пределы климатической нормы.

По данным многолетних наблюдений, средняя месячная температура в октябре колеблется в диапазоне +6 +13, в Карпатах местами +4 +5 градусов.

В то же время минимальная температура, которая фиксировалась во второй месяц осени, составила -4 -16, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах — местами до -17 -23.

Абсолютный максимум – это +26 +34, в Крыму — до +35, на высокогорье Карпат +20 +21.

Среднее месячное количество осадков, характерных для октября, составляет 29-54 мм, местами во Львовской, Ивано-Франковской областях и в горах Крыма — до 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-106 мм, на высокогорье Карпат — до 129 мм.

Прогноз погоды на октябрь 2021 года от народного синоптика Леонида Горбаня почти совпадает.

Он говорит, что месяц начнется с довольно низких температур — до +8, но уже 10-17 октября она повысится до +12 +13, теплее всего будет 12 октября — столбики термометров могут подняться до +19 +21.

Затем будет снова похолодание, и 21 октября снова температура повысится до +15 +17, после чего резко упадет до +5.