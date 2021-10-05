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Тетяна Забожко |

Чотири дні дощів: синоптик розповіла про погоду на Покрову

Чотири дні дощів: синоптик розповіла про погоду на Покрову

В Україні 14 жовтня, на Покрову та в День захисників та захисниць України, очікуються сильні дощі. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її словами, дощі вкриватимуть Україну упродовж чотирьох днів, із 12 до 15 жовтня.

Саме тому метеоролог радить українцям завершити до цього часу всі справи, які потребують перебування на вулиці.

Найближчими ж днями опадів не передбачається. Так, 6 жовтня буде вітряно. Найбільш сильні пориви вітру очікуються в західних областях, в Криму та Приазов’ї.

Уночі передбачається до +2-9°, заморозки оминуть хіба що Закарпаття та значну частину Півдня.

Удень температура повітря прогріється до +11-15°, на Заході – до +13-18°.

У Києві 6 жовтня, згідно з прогнозом, буде суха та вітряна погода.

Найближчої ночі в столиці температура повітря становитиме +4-7°, удень – +11-13°.

Вологі атмосферні фронти із південного заходу надійдуть до України вже на наступному тижні.

Погода в Україні у жовтні 2021 року, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, буде майже в межах кліматичної норми.

Середня місячна температура очікується +7-12°, в Карпатах – +6-7°.

Місячна кількість опадів загалом в Україні прогнозується на рівні 28-67 мм, у Карпатах – місцями 80-105 мм.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Depositphotos

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