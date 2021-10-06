В Киеве разгорелся скандал вокруг нападения на журналистов-расследователей программы Схемы в Укрэксимбанке. 4 октября они брали интервью у главы правления государственного банка Евгения Мецгера.

Во время разговора Мецгер негативно отреагировал на вопрос о сомнительном многомиллионном кредите. После этого на журналистов Схем напали, забрали в них технику и изъяли из нее записанные материалы.

Однако им удалось восстановить видеозаписи. Теперь за дело взялась полиция, а сам Евгений Мецгер на время расследования сложил полномочия.

Как отреагировали на ситуацию активисты, политики, дипломаты и журналисты, смотрите в материале.

Нападение на журналистов Схем: как реагируют на скандал с Евгением Мецгером

Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Меллинда Симмонс выразила обеспокоенность в связи с ситуацией. Она подчеркнула, что любые нападения на медиа — недопустимы.

Стурбована повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів @radiosvoboda з боку представників державного Укрексімбанку. Будь-які напади на медіа неприпустимі. Рада чути, що поліція розпочала розслідування #Україна — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) October 5, 2021

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что ответственность за преступление для сотрудников Укрэксимбанка — неизбежна. Прокуроры и полиция активно работают над расследованием — вскоре причастным к нападению сообщат о подозрении.

— Препятствование журналистам не вычистишь с флешек — ответственность неизбежна.

Народный депутат и общественный деятель Роксолана Пидласа назвала Евгения Мецгера профессионально непригодным, ведь он не умеет общаться с представителями прессы.

Также она заявила, что депутаты направят запрос, чтобы узнать подробности контракта, после вопроса о котором Мецгер так возмутился.

— Топ-менеджер, не умеющий общаться с журналистами без истерик — профнепригодный. Оценку его работе должен предоставить наблюдательный совет Укрэксимбанка, министр финансов и правительство. Желательно в формате увольнения.

Журналист Петр Шульников подчеркнул, что главу Укрэксимбанка необходимо немедленно заключить и уволить.

— Я такое могу себе только представить … Вообще нигде. Ни в одной стране Европы. И за это придется отвечать не только подонку из банка, если немедленно не принять необходимые решения.

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что сотрудники Укрэксимбанка совершили не одно преступление. Как минимум они нарушили ст. 171 УК относительно препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Кондратюк заявила, что расследование нападения станет тестом для власти и правоохранительной системы.

— Все виновные в этом нападении, организаторы и соучастники — должны быть привлечены к ответственности и понести самое суровое и неотвратимое наказание. Им точно не место в государственных учреждениях. Свою оценку этим событиям должно дать высшее руководство страны.

Экс-депутат и журналист Мустафа Найем отметил, что украинские журналисты сделали для страны больше, чем некоторые чиновники. Поэтому такое поведение по отношению к ним — недопустимо.

— Я уже много лет как не журналист, но родом я из этого цеха. И точно знаю, что гражданское общество и журналисты сделали для страны больше, чем многие политики и чиновники. Это не слова, а наша живая история — ни одно обновление власти не было бы возможным без их работы, критики, внимания и неравнодушия.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что поведение сотрудников Укрэксимбанка — недопустимо в демократическом обществе и в Украине, о которой мы мечтаем. Он призвал медийщиков и власть способствовать расследованию дела.

— Нападение на съемочную группу Схем главой государственного банка — это, друзья, не о Европе и не о цивилизованном мире.

На скандал с главой Укрэксимбанка отреагировали также его коллеги по цеху. Член наблюдательного совета Альтбанка Татьяна Острикова процитировала ст. 42 закона Украины О банках и банковской деятельности, согласно которой руководители банковских учреждений должны иметь безупречную деловую репутацию.

— Учитывая указанное, как человек, который работает в банковском секторе, считаю, что полномочия председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера должны быть прекращены, поскольку он потерял безупречную деловую репутацию, что подтверждается видеозаписью его действий и указаний при нападении на журналистов программы Схемы: коррупция в деталях.

Основатель Монобанка Олег Гороховский отметил, что ситуация с нападением на журналистов Схем “бросает тень” на все банковское сообщество. Гороховский уверен, что сотрудникам Укрэксимбанка следует немедленно извиниться перед пострадавшими.

— Мне стыдно за коллег, которые себе такое позволяют, и я уверен, что они должны немедленно извиниться перед журналистами. Умение признавать свою неправоту — это признак адекватности. Если же они и сейчас считают, что то, что показано на видео, это нормально, то это гораздо большая проблема, чем сам инцидент.

Утром 6 октября Офис президента также озвучил официальную позицию относительно нападения на съемочную группу Схем.

В ОП осудили действия сотрудников Укрэксимбанка и подчеркнули, что свобода слова — это фундаментальная ценность в Украине.