У Києві розгорівся скандал навколо нападу на журналістів-розслідувачів програми Схеми в Укрексімбанку. 4 жовтня вони брали інтерв’ю в голови правління державного банку Євгена Мецгера.

Під час розмови Мецгер негативно відреагував на запитання про сумнівний багатомільйонний кредит. Після цього на журналістів Схем напали, забрали у них техніку та вилучили з неї записані матеріали.

Однак їм вдалося відновити відеозаписи. Тепер за справу взялася поліція, а сам Євген Мецгер на час розслідування склав повноваження.

Як відреагували на ситуацію активісти, політики, дипломати та медійники, дивіться у матеріалі.

Напад на журналістів Схем: як реагують на скандал з Євгеном Мецгером

Надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Меллінда Сіммонс висловила занепокоєння у зв’язку з ситуацією. Вона наголосила, що будь-які напади на медіа неприпустимі.

Стурбована повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів @radiosvoboda з боку представників державного Укрексімбанку. Будь-які напади на медіа неприпустимі. Рада чути, що поліція розпочала розслідування #Україна — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) October 5, 2021

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що відповідальність за злочин для співробітників Укрексімбанку – неминуча. Прокурори та поліція активно працюють над розслідуванням – незабаром причетним до нападу повідомлять про підозру.

– Перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок – відповідальність неминуча.

Народний депутат та громадська діячка Роксолана Підласа назвала Євгена Мецгера професійно непридатним, адже він не вміє спілкуватися з представниками преси.

Також вона заявила, що депутати направлять запит, щоб дізнатися про подробиці контракту, після запитання про який Мецгер так обурився.

– Топ-менеджер, який не вміє спілкуватись з журналістами без істерик – профнепридатний. Оцінку його роботі має надати наглядова рада Укрексімбанку, міністр фінансів та уряд. Бажано у форматі звільнення.

Журналіст Петро Шульніков наголосив, що голову Укрексімбанку необхідно негайно ув’язнити та звільнити.

– Я таке можу собі уявити лише… Взагалі ніде. У жодній країні Європи. І за це доведеться відповідати не тільки покидьку з банку, якщо негайно не прийняти необхідні рішення.

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк відзначила, що співробітники Укрексімбанку вчинили не один злочин. Щонайменше вони порушили ст. 171 ККУ щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Кондратюк зауважила, що розслідування нападу стане тестом для влади та правоохоронної системи.

– Усі винні в цьому нападі, організатори та співучасники – мають бути притягнуті до відповідальності та понести найсуворіше і невідворотне покарання. Їм точно не місце в державних інституціях. Свою оцінку цим подіям має дати найвище керівництво країни.

Екс-депутат і журналіст Мустафа Наєм зауважив, що українські журналісти зробили для країни більше, ніж деякі чиновники. Тому така поведінка щодо них – неприпустима.

– Я вже багато років як не журналіст, але родом я з цього цеху. І точно знаю, що громадянське суспільство і журналісти зробили для країни більше, ніж багато політиків і чиновники. Це не слова, а наша жива історія – жодне оновлення влади не було б можливим без їх роботи, критики, уваги та небайдужості.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що поведінка співробітників Укрексімбанку – неприпустима у демократичному суспільстві і в Україні, про яку ми мріємо. Він закликав медійників і владу сприяти розслідуванню справи.

– Напад на знімальну групу Схем очільником державного банку – це, друзі, не про Європу і не про цивілізований світ.

На скандал з головою Укрексімбанку відреагували також його колеги по цеху. Член наглядової ради Альтбанку Тетяна Острікова процитувала ст. 42 закону України Про банки і банківську діяльність, відповідно до якої керівники банківських установ повинні мати бездоганну ділову репутацію.

– З огляду на зазначене, як людина, яка працює в банківському секторі, вважаю, що повноваження голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера мають бути припинені, оскільки він втратив бездоганну ділову репутацію, що підтверджується відеозаписом його дій та вказівок при нападі на журналістів програми Схеми: корупція в деталях.

Засновник Монобанку Олег Гороховський зауважив, що ситуація з нападом на журналістів Схем “кидає тінь” на всю банківську спільноту. Гороховський впевнений, що співробітникам Укрексімбанку варто негайно вибачитися перед постраждалими.

– Мені соромно за колег, які собі таке дозволяють, і я впевнений, що вони повинні негайно вибачитися перед журналістами. Уміння визнавати свою неправоту – це ознака адекватності. Якщо ж вони і зараз вважають, що те, що показано на відео, це нормально, то це набагато більша проблема, ніж сам інцидент.

Вранці 6 жовтня Офіс президента також озвучив офіційну позицію щодо нападу на знімальну групу Схем. В ОП засудили дії співробітників Укрексімбанку і наголосили, що свобода слова – це фундаментальна цінність в Україні.