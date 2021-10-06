Журналисты расследовательской программы Схемы восстановили записи видеокамер, где на них напали в Укрэксимбанке во время проведения интервью 4 октября. Для восстановления утраченных данных они обратились за помощью к техническим специалистам.

Журналист Схем поставил провокационный вопрос голове Укрэксимбанка Евгению Мецгеру о сомнительном многомиллионном кредите. На видео есть только запись разговора, который состоялся после вопроса.

Из-за него Мецгер отказался продолжать интервью дальше и приказал сотрудникам государственного банка отобрать у журналистов технику.

После этого произошло нападение. На одном из кадров представитель Схем говорит, что его коллеге скручивают руки — в этот момент слышно стон. В итоге сотрудники Укрэксимбанка забрали у журналистов технику со словами, что “нужно все почистить”.

Видео нападения на журналистов Схем в Укрэксимбанке

Нападение на журналистов Схем — что известно

Журналисты программы Схемы 4 октября записывали интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. После вопроса, который не понравился руководителю финансового учреждения, на журналистов напали прямо в кабинете.

В них забрали технику и удалили записи. Нацполиция открыла производство по факту происшествия.

На инцидент утром 6 октября отреагировали в Офисе президента и назвали его недопустимым. В ОП осудили поведение сотрудников государственного банка и заявили, что Евгения Мецгера нужно отстранить от должности.

Наблюдательный совет Укрэксимбанка сообщил о проведении проверки инцидента.