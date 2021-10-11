На саммите Украина-ЕС подпишут соглашение об открытом небе: какие возможности предусмотрены

Во вторник, 12 октября, в Киеве подпишут долгожданное соглашение об открытом небе. Документ планируют подписать на саммите Украина-ЕС.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Евросоюза во время брифинга в понедельник, 11 октября.

По словам чиновника, среди трех соглашений, которые планируют подписать во время саммита Украина-ЕС, будет соглашение о совместном авиационном пространстве.

— Соглашение о совместном авиационном пространстве улучшит связь между двумя сторонами, и создаст условия для новых коммерческих возможностей для авиалиний Украины и стран-членов ЕС, — отметил представитель блока.

По мнению чиновника, соглашение откроет Украину для некоторых лоукост-авиалиний. Это в свою очередь увеличит количество путешественников и будет содействовать росту экономики Украины в сфере туризма.

Кроме того, ожидается подписание еще двух соглашений: об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и программой Crеative Europe.

Что такое соглашение об открытом небе

Европейское общее авиационное пространство (САП) — это двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.

Соглашение об открытом небе имеет цель — открыть рынок авиационного транспорта, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов. Также оно будет способствовать развитию туризма и экономической и социальной сфер.

Более того, соответствующий документ даст возможность получить более дешевые билеты и расширить географию путешествий.

Инициативу о подписании соглашения между ЕС и Украиной выдвигали еще в 2013 году. Однако документ так и не подписали из-за британско-испанского конфликта о принадлежности Гибралтара.

Подписать соглашение планировали 11 февраля 2021 года в Брюсселе, но в начале месяца появилась информация, что подписание сорвалось.

28 июня в этом году Совет Евросоюза дал согласие на подписание соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. В то же время приветствуется подписание подобных соглашений с Арменией, Тунисом и Катаром.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Совету Евросоюза за принятие соглашения о совместном авиапространстве. По его словам, этот документ даст дополнительные возможности для украинцев.

В то же время глава государства подчеркнул, что этот шаг станет еще одним на пути к вхождению Украины в единое европейское пространство.

Отметим, что сам процесс объединения украинского авиапространства с ЕС начался в далеком 1999 году. 12 декабря 2006 года Евросовет уполномочил Комиссию ЕС начать соответствующие переговоры с Украиной.

В октябре 2013 года текст соглашения о САП был согласован сторонами, однако из-за внешнеполитических условий его подписание было отложено на неопределенный срок.