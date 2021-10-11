На саміті Україна-ЄС підпишуть угоду про відкрите небо: які можливості передбачені

У вівторок, 12 жовтня, у Києві підпишуть довгоочікувану угоду про відкрите небо. Документ планують підписати на саміті Україна-ЄС.

Про це повідомив високопоставлений чиновник Євросоюзу під час брифінгу в понеділок, 11 жовтня.

За словами чиновника, серед трьох угод, які планують підписати під час саміту Україна-ЄС, буде угода про спільний авіаційний простір.

– Угода про спільний авіаційний простір поліпшить зв’язок між двома сторонами, і створить умови для нових комерційних можливостей для авіаліній України і країн-членів ЄС, – зауважив представник блоку.

На думку чиновника, угода відкриє Україну для деяких лоукост-авіаліній. Це своєю чергою збільшить кількість мандрівників та значно сприятиме зростанню економіки України в сфері туризму.

Окрім того, очікується підписання ще двох угод: про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe та з програмою Crative Europe.

Що таке угода про відкрите небо

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір.

Угода про відкрите небо має на меті відкрити ринок авіаційного транспорту, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів. Також вона сприятиме розвитку туризму та економічної й соціальної сфер.

Ба більше, відповідний документ дасть можливість отримати дешевші квитки та розширити географію подорожей.

Ініціативу щодо підписання угоди між ЄС та Україною висували ще у 2013 році. Однак документ так і не підписали через британсько-іспанський конфлікт щодо належності Гібралтара.

Підписати угоду планували 11 лютого 2021 року в Брюсселі, але на початку місяця з’явилась інформація, що підписання зірвалося.

28 червня цьогоріч Рада Євросоюзу дала згоду на підписання угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Водночас схвалюється підписання подібних угод з Вірменією, Тунісом та Катаром.

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність Раді Євросоюзу за схвалення угоди про спільний авіапростір. За його словами, цей документ дасть додаткові можливості для українців.

Водночас глава держави наголосив, що цей крок стане ще одним на шляху до входження України в єдиний європейський простір.

Відзначимо, що сам процес об’єднання українського авіапростору з ЄС розпочався в далекому 1999 році. 12 грудня 2006 року Єврорада уповноважила Комісію ЄС почати відповідні переговори з Україною.

У жовтні 2013 року текст угоди про САП був узгоджений сторонами, однак через зовнішньополітичні умови його підписання було відкладене на невизначений термін.