Рада ЄС дала згоду на підписання угоди про відкрите небо з Україною

Рада Європейського Союзу дала згоду на підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.

Згідно з прес-релізом на сайті Ради ЄС, водночас схвалюється підписання подібних угод з Вірменією, Тунісом та Катаром.

Ці угоди зможуть відкрити ринок повітряного транспорту, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів. Також вони сприятимуть розвитку туризму, а також економічній та соціальній сфер.

Водночас ці угоди прив’яжуть чотири країни до внутрішнього авіаційного ринку Євросоюзу, оскільки впроваджуватимуться авіаційні стандарти та правила ЄС.

Угода з Катаром відкриє авіаційний ринок держави на рівні з 27 країнами-членами, оскільки модернізуватимуться всі правила та стандарти.

Угоди планують підписати восени 2021 року. Після цього кожний документ мають ратифікувати всі держави-члени ЄС, Євросоюз та інша сторона.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Раді Євросоюзу за схвалення угоди про спільний авіапростір. Глава держави зазначив, що цей документ додаткові можливості для українців.

Серед них – можливість отримання дешевших квитків та розширення географії подорожей. Зеленський наголосив, що цей крок стане ще одним на шляху до входження України в єдиний європейський простір.