СБУ разоблачила хакера, который создал армию ботов и осуществлял DDoS-атаки

Служба безопасности Украины разоблачила хакера, который создал и администрировал мощный ботнет — автоматизированную сеть из более 100 тыс. фейковых аккаунтов. Через них преступник совершал DDoS- и спам-атаки, проявлял уязвимости веб-сайтов и взламывал их.

Преступник оказался жителем Ивано-Франковской области.

В СБУ сообщили, что мужчина также занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах.

— Заказчиков находил на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с клиентами осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы, — сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, прикарпатец является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяется действие санкций СНБО. Для проведения транзакций он использовал и изготовлял аттестаты подсанкционной платежной системы.

Во время обысков по адресам регистрации и фактического проживания злоумышленника было изъято компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.

Организатору ботнета готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ст. 363-1 (препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) Уголовного кодекса Украины.