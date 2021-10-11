СБУ викрила хакера, який створив армію ботів та здійснював DDoS-атаки

Служба безпеки України викрила хакера, який створив та адміністрував потужний ботнет – автоматизовану мережу з понад 100 тис. фейкових акаунтів. Через них злочинець здійснював DDoS- та спам-атаки, виявляв уразливості веб-сайтів та зламував їх.

Злочинець виявився жителем Івано-Франківської області.

В СБУ повідомили, що чоловік також займався підбором паролів до скриньок електронної пошти на віддалених платформах.

— Замовників знаходив на закритих форумах та у чатах Telegram, а розрахунки з клієнтами здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи, – повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідства, прикарпатець є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney, на яку поширюється дія санкцій РНБО. Для проведення транзакцій він використовував та виготовляв атестати підсанкційної платіжної системи.

Під час обшуків за адресами реєстрації та фактичного мешкання зловмисника, було вилучено комп’ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності.

Організатору ботнету готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) та ст. 363-1 (перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку) Кримінального кодексу України.