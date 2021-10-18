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Факты / Украина
Марія Степанюк |

В Горловке сепаратисты захватили членов миссии ОБСЕ — представитель ТКГ

В Горловке сепаратисты захватили членов миссии ОБСЕ — представитель ТКГ

В оккупированной Горловке боевики взяли в заложники наблюдателей Мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщил представитель ТКГ Сергей Гармаш в социальных сетях, ссылаясь на отчет ОБСЕ.

В опубликованном отчете СММ на сайте организации говорится, что автомобильные ворота патрульной базы наблюдателей были заблокированы с помощью цепи, а вблизи припаркован автомобиль с голубыми табличками “ДНР”, который перекрывал выезд.

Наблюдатели также “видели двух членов вооруженных формирований, которые стояли рядом с машиной”. Перед отелем, где находится международная миссия, по ее данным, установили палатки.

— Владелец отеля сообщил сотрудникам Миссии о том, что СММ не разрешат покинуть помещение гостиницы, сославшись на “приказы от “мэра Горловки”. Он также сказал, что все выходы заблокированы членами вооруженных формирований, — говорится в сообщении.

Сепаратисты позже сообщили, что представителям Миссии можно свободно передвигаться по всему отелю и парковке за ним, но им не разрешается покидать помещение отеля, пока не будет освобожден член вооруженных бандформирований, которого, по сообщениям задержали ВСУ в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября.

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Сепаратисты требуют освободить гражданина РФ

Представители так называемой “ДНР” требуют отпустить задержанного ранее боевика, который якобы занимался разминированием.

По сообщению украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе в Facebook, задержанный — гражданин РФ Андрей Косяк родом из Алчевска Луганской области. Паспорт гражданина РФ он получил в феврале 2020 года в Ростовской области.

У мужчины изъяли оружие и боеприпасы. Его подозревают в совершении тяжкого преступления в соответствии со ст. 115 УК Украины.

Следователи СБУ заявили, что задержанный “осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ”. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Источник: ОБСЕ

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