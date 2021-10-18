Ситуация на Донбассе: за сутки боевики четыре раза нарушили режим тишины

В зоне Операции объединенных сил за прошедшие сутки российские оккупанты четыре раза обстреляли позиции украинских защитников.

Боевики атаковали в направлении нескольких населенных пунктов. Среди них — Луганское, Талаковка и Новозвановка.

Наемники РФ обстреляли украинские позиции из ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов. К счастью, никто из наших военнослужащих не пострадал.

В то же время Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приостановила свою наблюдательную миссию на Донбассе из-за протестов возле своей штаб-квартиры на территории временно оккупированного Донецка.

В субботу, 16 октября, около 200 пророссийских демонстрантов пикетировали наблюдателей. Они требовали освободить боевика, задержанного украинскими военными на прошлой неделе.

Несмотря на прекращение работы во временно оккупированном Донецке, ОБСЕ продолжает миссию в части Луганской области, которая временно неподконтрольна Украине.

В штабе ООС отметили, что ситуация в месте проведения операции остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи.

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