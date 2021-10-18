У Горлівці сепаратисти захопили членів місії ОБСЄ – представник ТКГ

В окупованій Горлівці бойовики взяли в заручники спостерігачів Моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомив представник ТКГ Сергій Гармаш у соціальних мережах, посилаючись на звіт ОБСЄ.

В опублікованому звіті СММ на сайті організації йдеться, що автомобільні ворота патрульної бази спостерігачів були заблоковані за допомогою ланцюга, а поблизу запарковано автівку з блакитними табличками “ДНР”, яка перекривала виїзд.

Спостерігачі також “бачили двох членів збройних формувань, які стояли поряд із машиною”. Перед готелем, де знаходиться міжнародна місія, за її даними, установили намети.

— Власник готелю повідомив співробітникам Місії про те, що СММ не дозволять покинути приміщення готелю, пославшись на “накази від “мера Горлівки”. Він також сказав, що всі виходи заблоковано членами збройних формувань, – йдеться у повідомленні.

Сепаратисти пізніше повідомили, що представникам Місії можна вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не дозволяється залишати приміщення готелю, поки не буде звільнено члена збройних бандформувань, якого, за повідомленнями затримали ЗСУ в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня.

Сепаратисти вимагають звільнити громадянина РФ

Представники так званої “ДНР” вимагають відпустити затриманого раніше бойовика, який нібито займався розмінуванням.

За повідомленням української делегації для участі у Тристоронній контактній групі у Facebook, затриманий – громадянин РФ Андрій Косяк родом із Алчевська Луганської області. Паспорт громадянина РФ він отримав у лютому 2020 року у Ростовській області.

У чоловіка вилучили зброю та боєприпаси. Його підозрюють у скоєнні важкого злочину відповідно до ст. 115 КК України.

Слідчі СБУ заявили, що затриманий “здійснював розвідку залишених позицій ЗСУ”. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Джерело: ОБСЄ