В приложении Apple Music for Artist заметили, что контуры Украины изображены без Крыма, а полуостров изображен как часть Российской Федерации.

На это обратило внимание сообщество Culture Ukraine в социальной сети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от no culture no future (@culture_ukraine)

— Просто карты Украины и России в приложении от Apple Music для артистов. Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение? — написали в сообществе, прикрепив скриншоты с картами.

В комментариях украинские пользователи выразили свое возмущение и пригрозили, что перейдут из Apple Music на Spotify.

В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на инцидент и поручили посольству Украины в США обратиться в компанию Apple, чтобы разобраться, почему в приложении Apple Music Крым обозначен частью России.

— Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться в компанию Apple, чтобы разобраться в этой ситуации, — сказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он напомнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.

Недавно случился еще один скандал, связанный с Крымом. Ученики севастопольской “Малой академии наук” получили ответное письмо от имени королевы Великобритании Елизаветы II. На конверте из королевской канцелярии рядом с печатью был указан адрес заведения, город Севастополь, а страной была указана РФ.

Письмо от имени королевы писала ее фрейлина Филиппа де Пасс. Кто именно согласовывал адрес письма, неизвестно.

Источник: Culture Ukraine