Ученики севастопольской “Малой академии наук” получили ответное письмо от имени королевы Великобритании Елизаветы II.

На конверте из королевской канцелярии рядом с печатью был указан адрес заведения, город Севастополь, а страной была указана Россия.

В “академии” отметили, что для учеников и педагога письмо от королевы стало неожиданностью.

Известно, что письмо от имени королевы Елизаветы II писала ее фрейлина Филиппа де Пасс. Кто именно согласовывал адрес письма, неизвестно.

В социальных сетях письмо вызвало волну возмущений и споров. Одни пользователи считают, что королева таким образом признала оккупированный Крым российским, а другие убеждены, что письмо просто отправили по адресу отправителя.

В заметке к фото на странице севастопольского “МАН” пользователи пишут:

Это не признание, а просто незнание географии и истории двором.

Это просто обратный адрес, который был на конверте из Крыма. Откуда пришел, туда и отправили. Вот и все.

В самом тексте вообще речь не идет о принадлежности Крыма.

Официально Великобритания осуждает и не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

Это неоднократно подчеркивали британские политики, а в июне 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что прохождение британского военного корабля 23 июня в Черном море возле Крыма было демонстрацией непризнания российской аннексии украинского полуострова.