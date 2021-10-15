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Марія Степанюк |

Елизавета II отправила письмо школьникам из Крыма, указав полуостров “российским”

Королева Єлизавета II

Ученики севастопольской “Малой академии наук” получили ответное письмо от имени королевы Великобритании Елизаветы II.

На конверте из королевской канцелярии рядом с печатью был указан адрес заведения, город Севастополь, а страной была указана Россия.

лист королеви Єлизавети учням "МАН"

Фото: “МАН” Севастополя

В “академии” отметили, что для учеников и педагога письмо от королевы стало неожиданностью.

Известно, что письмо от имени королевы Елизаветы II писала ее фрейлина Филиппа де Пасс. Кто именно согласовывал адрес письма, неизвестно.

В социальных сетях письмо вызвало волну возмущений и споров. Одни пользователи считают, что королева таким образом признала оккупированный Крым российским, а другие убеждены, что письмо просто отправили по адресу отправителя.

В заметке к фото на странице севастопольского “МАН” пользователи пишут:

  • Это не признание, а просто незнание географии и истории двором.
  • Это просто обратный адрес, который был на конверте из Крыма. Откуда пришел, туда и отправили. Вот и все.
  • В самом тексте вообще речь не идет о принадлежности Крыма.

Официально Великобритания осуждает и не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

Это неоднократно подчеркивали британские политики, а в июне 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что прохождение британского военного корабля 23 июня в Черном море возле Крыма было демонстрацией непризнания российской аннексии украинского полуострова.

Фото: Depositphotos

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