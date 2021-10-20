У застосунку Apple Music for Artist помітили, що контури України зображені без Криму, а півострів – як частина Російської Федерації.

На це звернула увагу спільнота Culture Ukraine у соціальній мережі Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от no culture no future (@culture_ukraine)

— Просто мапи України та Росії в застосунку від Apple Music для артистів. Хто займається платформою на території нашої країни? Що за неповага? – написали у спільноті, прикріпивши скріншоти з мапами.

У коментарях українські користувачі висловили своє обурення та пригрозили, що перейдуть із Apple Music на Spotify.

У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на інцидент та доручили посольству України у США звернутися до компанії Apple, щоб розібратися, чому у застосунку Apple Music Крим позначений частиною Росії.

— Міністерство закордонних справ уже доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, щоб розібратися в цій ситуації, – сказав спікер МЗС України Олег Ніколенко.

Він нагадав, що резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, що можуть поставити під сумнів статус Криму як невід’ємної частини території України.

Нещодавно трапився ще один скандал, пов’язаний з Кримом. Учні севастопольської “Малої академії наук” отримали листа у відповідь від імені королеви Великої Британії Єлизавети II. На конверті з королівської канцелярії поруч із печаткою була вказана адреса закладу, місто Севастополь, а країною була зазначена РФ.

Листа від імені королеви писала її фрейліна Філіпа де Пасс. Хто саме узгоджував адресу листа, невідомо.

Джерело: Culture Ukraine