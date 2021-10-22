Надежда Савченко и ее сестра подделали сертификаты о прививках — женщин задержали

Бывшая нардеп задержана в аэропорту Борисполь за использование поддельного сертификата о вакцинации.

Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде глава МВД Денис Монастырский подтвердил, что речь идет о Надежде Савченко и ее сестре Вере.

По факту использования подделок открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

— Расследование проводят дознаватели полиции Киевщины. В ближайшее время примут решение об объявлении подозрения фигуранткам, — сообщили правоохранители.

В Украине открыли уже почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция