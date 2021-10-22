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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Надежда Савченко и ее сестра подделали сертификаты о прививках — женщин задержали

аеропорт Бориспіль

Бывшая нардеп задержана в аэропорту Борисполь за использование поддельного сертификата о вакцинации.

Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде глава МВД Денис Монастырский подтвердил, что речь идет о Надежде Савченко и ее сестре Вере.

Надежда Савченко и ее сестра подделали сертификаты о прививках — женщин задержали

По факту использования подделок открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

— Расследование проводят дознаватели полиции Киевщины. В ближайшее время примут решение об объявлении подозрения фигуранткам, — сообщили правоохранители.

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В Украине открыли уже почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

ИсточникНацполиция

ФотоНацполиция

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