Надія Савченко і її сестра підробили сертифікати про щеплення – жінок затримали

Колишня нардеп була затримана в аеропорту Бориспіль через використання підробленого сертифіката про вакцинацію.

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді очільник МВС Денис Монастирський підтвердив, що йдеться про Надію Савченко та її сестру Віру.

За фактом використання підробок було розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

– Розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини. Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам, – повідомили правоохоронці.

В Україні відкрили вже майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція