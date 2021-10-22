Надія Савченко і її сестра підробили сертифікати про щеплення – жінок затримали

Колишня нардеп була затримана в аеропорту Бориспіль через використання підробленого сертифіката про вакцинацію.
Під час години запитань до уряду у Верховній Раді очільник МВС Денис Монастирський підтвердив, що йдеться про Надію Савченко та її сестру Віру.
За фактом використання підробок було розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
– Розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини. Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам, – повідомили правоохоронці.
В Україні відкрили вже майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Джерело: Нацполіція
Фото: Нацполіція