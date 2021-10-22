Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Надія Савченко і її сестра підробили сертифікати про щеплення – жінок затримали

аеропорт Бориспіль

Колишня нардеп була затримана в аеропорту Бориспіль через використання підробленого сертифіката про вакцинацію.

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді очільник МВС Денис Монастирський підтвердив, що йдеться про Надію Савченко та її сестру Віру.

Надія Савченко і її сестра підробили сертифікати про щеплення – жінок затримали

За фактом використання підробок було розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

– Розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини. Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам, – повідомили правоохоронці.

Читайте
Сертифікати вакцинації в Україні: хто перевірятиме і куди не пускатимуть без документа

В Україні відкрили вже майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

ДжерелоНацполіція

ФотоНацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка