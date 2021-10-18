Сертификат вакцинации: когда начнут проверять в Украине и кто это будет делать

С 21 октября у украинцев начнут проверять наличие сертификатов вакцинации. Для этого разработали специальное программное обеспечение, которое установили на планшеты полицейских.

Сертификат вакцинации будут сканировать по QR-коду. Кто будет заниматься проверкой и куда не станут пускать без Covid-сертификата — читайте в материале.

Кто будет проверять документы

Проверять достоверность сертификатов вакцинации с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также сотрудники патрульной полиции Украины.

Правоохранители предупредили, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть следующие данные:

информация о виде прививки;

количество доз прививки;

подпись врача;

печать официального учреждения здравоохранения.

Где будут проверять Covid-сертификаты

В полиции сообщили, что проверку будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни: во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок.

Так, во Львове уже утвердили протокол проверки вакцинации среди работников заведений и учреждений. Он предусматривает, что к работе допускают только работников, имеющих один из следующих документов:

Covid-сертификат о полной вакцинации или справку о получении одной дозы прививки;

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, который действует 72 часа;

справку о противопоказаниях к прививке.

Наказание за поддельные Covid-сертификаты

За изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание от штрафа в 17 тыс. грн до пяти лет лишения свободы.

При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание от штрафа в размере до 850 грн до ограничения свободы сроком до двух лет.

С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила пассажирских перевозок. Согласно нововведениям, межобластные перевозки пассажиров будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров сертификата вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.

Для желтой зоны будет достаточно одной прививки. Для красной должно быть две дозы. Ограничения не коснутся электричек и городского транспорта.

Сейчас в красной зоне находятся Запорожская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая и Херсонская области. Там запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков и фитнес-центров.

Но ограничения не распространяются на учреждения, в которых 100% работников и посетителей полностью привиты от Сovid-19.