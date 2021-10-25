25 октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,5°. Этот факт свидетельствует об окончании безморозного периода, отмечают в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В целом этот период длился 219 дней – с 13 марта.

– Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе – 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дням, – сообщают климатологи обсерватории.

По их словам, самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах – всего 144 дня, а самые длинные – 223 дня в 2008 и 2013 годах.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского напоминают, что официальное начало зимы произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0° в сторону понижения.

Обычно в столице это происходит ориентировочно 29 ноября.

Погода в Украине с 25 по 29 октября, согласно данным Укргидрометцентра, будет солнечной и несколько прохладной.

Правда, к концу недели температура воздуха немного прогреется до +14°, а в отдельных областях – даже до +16°.

Теплее всего в течение недели будет в западных областях, а достаточно холодно и днем, и ночью – в Луганской области.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Фото: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского