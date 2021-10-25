25 жовтня в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,5°. Цей факт свідчить про закінчення безморозного періоду, зазначають у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Загалом цей період тривав 219 днів – із 13 березня.

– Середня багаторічна дата першого заморозку в повітрі – 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів, – повідомляють кліматологи обсерваторії.

За їхніми словами, найкоротші безморозні періоди в столиці були в 1902 та 1945 роках – лише 144 дні, а найдовші – 223 дні в 2008 та 2013 роках.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського нагадують, що офіційний початок зими відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0° у бік зниження.

Зазвичай в столиці це відбувається орієнтовно 29 листопада.

Погода в Україні з 25 до 29 жовтня, згідно з даними Укргідрометцентру, буде сонячною та дещо прохолодною.

Щоправда, до кінця тижня температура повітря трішки прогріється до +14°, а в окремих областях – навіть до +16°.

Найтепліше упродовж тижня буде в західних областях, а досить зимно і вдень, і вночі – у Луганській області.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського