Погода в Украине с 25 по 29 октября будет солнечной и несколько прохладной. Правда, к концу недели температура воздуха немного прогреется до +14°. В отдельных областях – даже до +16°.

Погода в понедельник, 25 октября

В первый день недели синоптики прогнозируют солнечную погоду и в основном до +10°. Теплее будет только в четырех западных областях: в Черновицкой – до +11°, во Львовской и Ивано-Франковской – до +12° и в Закарпатской – до +13°.

+11° 25 октября должно быть и в Николаевской области.

Погода во вторник, 26 октября

Солнца в последний вторник октября будет больше чем в понедельник.

На Западе снова будет до +14°. Холоднее всего в этот день будет в Луганской области. Днем столбики термометров покажут максимум +8°. В этом регионе будет и самая морозная ночь – до -7°.

Погода в среду, 27 октября

Закарпатская область 27 октября снова будет одним из самых теплых регионов страны. Там метеорологи прогнозируют до +14°. Самые холодные ночи – до -7° – будут в Черновицкой и Луганской областях.

Погода в четверг, 28 октября

28 октября синоптики прогнозируют дневные +14° для Закарпатской, Винницкой и Киевской областей. Морозная ночь будет в Черновицкой и Луганской областях – до -3°. Теплее ночью в четверг будет в Одесской области – до +7°.

Погода в пятницу, 29 октября

Рабочая неделя в Украине завершится также солнечной погодой. В Закарпатской и Львовской областях, согласно данным Укргидрометцентра, воздух прогреется до +16°. В Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях будет на градус прохладнее. На остальной территории температура воздуха в пятницу составит преимущественно +12°.

Согласно прогнозу метеорологического центра в Рединге, что в Великобритании, погода в ноябре в Украине порадует теплом.

Британские синоптики прогнозируют, что температурные показатели в этом месяце могут превысить многолетние показатели нормы.

По их убеждению, начнется ноябрь с сухой погоды под влиянием Азорского антициклона, который может удерживать свои позиции длительное время.