Погода в Україні з 25 до 29 жовтня буде сонячною й дещо прохолодною. Щоправда, до кінця тижня температура повітря трішки прогріється до +14°. В окремих областях – навіть до +16°.

Погода в понеділок, 25 жовтня

У перший день тижня синоптики прогнозують сонячну погоду й здебільшого до +10°. Тепліше буде лише в чотирьох західних областях: у Чернівецькій – до +11°, у Львівській та Івано-Франківській – до +12° та в Закарпатській – до +13°.

+11° 25 жовтня має бути й у Миколаївській області.

Погода у вівторок, 26 жовтня

Сонця в останній вівторок жовтня буде більше ніж у понеділок.

На Заході знову буде до +14°. Найпрохолодніше цього дня буде в Луганській області. Удень стовпчики термометрів покажуть максимум +8°. У цьому регіоні буде й найбільш морозна ніч – до -7°.

Погода в середу, 27 жовтня

Закарпатська область 27 жовтня знову буде одним із найтепліших регіонів країни. Там метеорологи прогнозують до +14°. Найхолодніші ночі – до -7° – будуть у Чернівецькій та Луганській областях.

Погода в четвер, 28 жовтня

28 жовтня синоптики прогнозують денні +14° для Закарпатської, Вінницької та Київської областей. Морозна ніч буде в Чернівецькій та Луганській областях – до -3°. Найтепліше вночі в четвер буде в Одеській області – до +7°.

Погода в п’ятницю, 29 жовтня

Робочий тиждень в Україні завершиться також сонячною погодою. У Закарпатській та Львівській областях, згідно з даними Укргідрометцентру, повітря прогріється до +16°. У Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях буде на градус прохолодніше. На решті території температура повітря в п’ятницю становитиме переважно +12°.

Згідно з прогнозом метеорологічного центру у Редінгу, що у Великій Британії, погода в листопаді в Україні потішить теплом.

Британські синоптики прогнозують, що температурні показники в цьому місяці можуть перевищити багаторічні показники норми.

На їхнє переконання, почнеться листопад із сухої погоди під впливом Азорського антициклону, який може втримувати свої позиції тривалий час.