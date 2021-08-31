Иностранные метеорологи озвучили прогноз погоды в Украине на осень. По данным мировых синоптиков, осенью в центральной Европе, включая Украину, ожидается очень сухой октябрь.

Без осадков может также пройти конец сентября и начало ноября. Такая погода в Украине осенью может наблюдаться из-за Азорского антициклона, который может удерживать свои позиции длительное время.

Также украинцев осенью ждут ранние заморозки. Периоды очень теплой погоды могут быть еще в сентябре.

Согласно прогнозам, теплом также порадует ноябрь. В этом месяце температура может превысить многолетние показатели нормы.

Долгосрочный прогноз погоды на осень выпустил метеорологических центр, расположенный в британском городов Рединг. Ежегодно этим занимаются также мировые метеорологические центры с США и Франции

Такой прогноз не дает информацию на каждый день, а только выделяет основные погодные тенденции, которые будут преобладать на определенной территории.

Какой будет погода в Украине зимой

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в этом году зима будет снежной и холодной. Декабрь будет морозным — ледяные дожди ожидаются в первой декаде.

В начале января будет теплее, а на старый Новый год может выпасть снег. В феврале погода в Украине будет характерной для этого месяца — сильные морозы Горбань предусматривает во второй половине.

Подробный прогноз погоды на зиму в Украине смотрите в материале.