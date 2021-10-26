Погода в ноябре 2021 года будет близка к норме, характерной для этого месяца.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в ноябре 2021 года составит +1-7°.

Кроме того, в течение последнего месяца осени в Украине должно выпасть 31-61 мм осадков.

В горных районах ситуация будет несколько иная. Там, предполагают синоптики, выпадет 64-96 мм.

Однако и эти показатели, замечают метеорологи, предусмотренные ноябрьской нормой.

Обычно в ноябре средняя месячная температура составляет 0-+4°, на Закарпатье и юге страны – местами +5-9°.

Во время метеонаблюдений в Укргидрометцентре в определенные периоды фиксировали -25-31° в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах.

На юге Крыма и в Одесской области абсолютный минимум достигал -8-13°.

В Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях и в Крыму в свое время столбики термометров поднимались до +25-29°.

В целом в ноябре устойчивый переход среднесуточной температуры через +5° в сторону понижения происходит в первой декаде ноября, на Закарпатье и Юге страны – во второй декаде месяца.

Среднее месячное количество осадков в ноябре составляет 35-63 мм. На высокогорье Карпат работники Украинского гидрометцентра насчитали однажды даже до 135 мм.

В Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге страны обычно осадков выпадает немного меньше нормы – 29-34 мм.

25 октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,5°. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщают, что этот факт свидетельствует об окончании безморозного периода.

Длился он в 2021 году 219 дней – с 13 марта по 25 октября.

Источник: Укргидрометцентр